Perché netflix fatica con i film di fantascienza mentre apple tv e prime video hanno successo
le sfide di netflix nel settore della fantascienza. Nonostante la presenza dominante nel mercato dello streaming, Netflix non è riuscita a distinguersi nel genere della fantascienza come fatto da piattaforme rivali quali Apple TV e Prime Video. Pur mantenendo una posizione di leadership nel panorama complessivo, con numerosi utenti che trascorrono gran parte del tempo davanti alla sua offerta, il colosso dello streaming fatica a trovare successo in questo specifico settore. la produzione di contenuti originali e il percorso di netflix. Netflix è stata tra le prime piattaforme a lanciare produzioni originali di grande impatto, iniziando con House of Cards nel 2013.
