Per i vegani digitali rifiutare l' algoritmo non salva solo il Pianeta ma anche il cervello
P er decenni, abbiamo assistito a un copione tecnologico fisso: la novità, inizialmente un lusso di nicchia, che diventa in pochi anni un imperativo sociale e professionale. È accaduto con i social media, da intrattenimento facoltativo a presenza quasi obbligatoria per chiunque lavori o comunichi, e si prospetta per l’AI, spinta dai giganti della tecnologia come un treno che, se perso, condannerebbe a uno “svantaggio competitivo”. Eppure, davanti a questa narrazione totalizzante, sta crescendo una contro-cultura di resistenza volontaria: i “vegani dell’AI”. Woody Allen, il cinema e l’intelligenza artificiale: «Sono pessimista sul futuro» X La dieta digitale: chi sono i vegani dell’AI?. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Cibo vegano e etichette: quello che non vediamo Hamburger e nuggets vegani, ma non solo: sempre più prodotti "salutari" contengono fino a 15 ingredienti, addensanti, aromi e sostanze ultra-processate. L'importanza di saper leggere le etichette per capire c - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano i “vegani” dell’Intelligenza Artificiale, un movimento che rifiuta l’algoritmo per etica e salute - Mentre i giganti della tecnologia spingono sull'adozione dell'AI come unica via per il futuro, una minoranza crescente, fatta di studenti universitari e professionisti digitali, sta alzando il muro P ... iodonna.it scrive