P er decenni, abbiamo assistito a un copione tecnologico fisso: la novità, inizialmente un lusso di nicchia, che diventa in pochi anni un imperativo sociale e professionale. È accaduto con i social media, da intrattenimento facoltativo a presenza quasi obbligatoria per chiunque lavori o comunichi, e si prospetta per l’AI, spinta dai giganti della tecnologia come un treno che, se perso, condannerebbe a uno “svantaggio competitivo”. Eppure, davanti a questa narrazione totalizzante, sta crescendo una contro-cultura di resistenza volontaria: i “vegani dell’AI”. Woody Allen, il cinema e l’intelligenza artificiale: «Sono pessimista sul futuro» X La dieta digitale: chi sono i vegani dell’AI?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per i vegani digitali, rifiutare l'algoritmo non salva solo il Pianeta, ma anche il cervello.