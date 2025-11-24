Per i giovani le aree interne rappresentano un problema psicologico supplementare
Tempo di lettura: 3 minuti “Il 5% dei 929 adolescenti tra i 12 e i 18 anni intervistati sono in una condizione di disagio psicologico grave”. Il dato, che certamente deve far riflettere, è contenuto in uno studio curato dall ‘Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali – IPRS ETS, realizzato nell’ambito della Linea progettuale Equità in ambito sanitario. I risultati di questo importante lavoro sono stati presentati e discussi nel corso del Convegno che ha discusso il tema: “Una adolescenza in movimento – Bisogni e desideri dei ragazzi delle aree interne del Sannio” presso la sala convegni della sede di Confindustria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
