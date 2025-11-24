Per i giovani le aree interne rappresentano un problema psicologico supplementare

Anteprima24.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “Il 5% dei 929 adolescenti tra i 12 e i 18 anni intervistati sono in una condizione di disagio psicologico grave”. Il dato, che certamente deve far riflettere, è contenuto in uno studio curato dall ‘Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali – IPRS ETS, realizzato nell’ambito della Linea progettuale Equità in ambito sanitario. I risultati di questo importante lavoro sono stati presentati e discussi nel corso del Convegno che ha discusso il tema: “Una adolescenza in movimento – Bisogni e desideri dei ragazzi delle aree interne del Sannio” presso la sala convegni della sede di Confindustria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

per i giovani le aree interne rappresentano un problema psicologico supplementare

© Anteprima24.it - Per i giovani le aree interne rappresentano un problema psicologico supplementare

Scopri altri approfondimenti

Le aree interne al centro: Avs rilancia da Lioni il riscatto dell’Irpinia - Si è svolto a Lioni il dibattito organizzato dalla lista Alleanze Verdi Sinistra sul tema delle aree interne e della prospettive delle nuove generazioni in Irpinia. Lo riporta irpinianews.it

Acli: «Sulle aree interne stiamo con i vescovi» - 2027, superando una logica di rassegnazione al declino e promuovendo politiche coraggiose e finanziamenti stabili. Come scrive vita.it

giovani aree interne rappresentanoFerella (AVS): ‘Le aree interne non si abbandonano, si investe nella scuola’ - Bisogna rafforzare ciò che è pubblico, investire nei territori fragili e garantire diritti ... Si legge su ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Giovani Aree Interne Rappresentano