Per 50mila pensionati padovani l' aumento mensile equivale a due colazioni al bar

Per oltre 50mila pensionati padovani, ovvero coloro che percepiscono un assegno mensile tra i 590 e i 750 euro, la rivalutazione “al rialzo” prevista dalla Legge Finanziaria è pari al prezzo di due colazioni al bar: 7 euro.«Ancora una volta nessuna misura concreta a favore della categoria». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Per 50mila pensionati padovani l'aumento mensile equivale a due colazioni al bar»

