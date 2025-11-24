Pensionato ucciso nella sua casa di campagna chiesta condanna all' ergastolo
La procura generale ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Roberto Lampasona, 48 anni, di Santa Elisabetta, accusato di essere uno degli autori dell’omicidio di Pasquale Mangione, ex impiegato comunale di Raffadali, ucciso a 69 anni il 2 dicembre 2011 nella sua casa di campagna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
