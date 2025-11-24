Pellegrino supera le diecimila preferenze è il più votato | biglietto diretto per il Consiglio regionale
Tempo di lettura: < 1 minuto In provincia di Benevento il risultato più importante lo mette a segno Noi di Centro, che si piazza come primo partito e spiana la strada all’elezione in Consiglio regionale di Pellegrino Mastella, il più votato in assoluto: oltre diecimila preferenze raccolte in tutta la provincia, un bottino che conferma che il brand di famiglia continua a funzionare. Pellegrino dimostra di poter camminare da solo, trainato sì dal cognome, ma sorretto da un consenso che travolge alleati (più di tutti il PD), avversari e scettici. Il quadro politico sannita, però, non si ferma a un primo verdetto così netto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A: la Roma rimane in vetta, il Milan si aggiudica il derby contro l'Inter La domenica di campionato si è aperta con la vittoria del Parma sul campo del Verona per 2-1 con la doppietta di Pellegrino. A Cremona la Roma non sbaglia, vince 3-1 e resta al pri - facebook.com Vai su Facebook
I voti di #VeronaParma: Cutrone come Orban, bocciato Giovane! Super #Pellegrino, la scelta su Valeri Vai su X