Pellegrino supera le diecimila preferenze è il più votato | biglietto diretto per il Consiglio regionale

Tempo di lettura: < 1 minuto In provincia di Benevento il risultato più importante lo mette a segno Noi di Centro, che si piazza come primo partito e spiana la strada all’elezione in Consiglio regionale di Pellegrino Mastella, il più votato in assoluto: oltre diecimila preferenze raccolte in tutta la provincia, un bottino che conferma che il brand di famiglia continua a funzionare. Pellegrino dimostra di poter camminare da solo, trainato sì dal cognome, ma sorretto da un consenso che travolge alleati (più di tutti il PD), avversari e scettici. Il quadro politico sannita, però, non si ferma a un primo verdetto così netto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

