Vatti a fidare degli amici, se poi il giorno dopo ti tocca scomodare tutti i Santi del Paradiso. Perché se in politica il puro ti epura, l’amico facilmente ti frega. O, quantomeno, non asseconda il tuo desiderio, seguendo il proprio percorso. E se poi c’è di mezzo un sondaggio sulle intenzioni di voto dei milanesi, dal quale salta fuori la crisi del Pd nel primo Municipio, quello della Ztl e della criminalità importata dalle periferie e subita come un’offesa, la fregatura devi metterla in conto, dai. Del resto lo dice anche il noto proverbio: «Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio». Ma nonostante la saggezza popolare e le regole della politica, il segretario milanese del Pd, Alessandro Capelli, è riuscito a fare l’esatto contrario, contando troppo sugli amici, nello specifico quelli del quotidiano La Repubblica, ritrovandosi a doverli smentire il giorno dopo, con lanci d’agenzia e telefonate frenetiche ai “compagni”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, il sondaggio interno: "Si sono stufati di noi", dove crolla