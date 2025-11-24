Pazzini critico | L’Inter è stata lenta nel derby così per le avversarie diventa facile

Inter News 24 Le parole di Giampaolo Pazzini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giampaolo Pazzini ha parlato a Dazn di quanto successo nel derby. L’OPINIONE SUL DERBY – Il Milan ha vinto per le sue qualità. Si sa difendere, sa ripartire. Non ha fatto una grandissima partita nel primo tempo, ha lasciato giocare l’Inter. Poi nel secondo tempo, col gol, si è visto un Milan che ha grande capacità di difendersi e soffrire. Non crea tantissimo, ma ha un’identità molto precisa. Non è un caso aver vinto tutti gli scontri diretti. 🔗 Leggi su Internews24.com

