Paura per Brigitte Bardot l’attrice nuovamente in ospedale a Tolone | e il silenzio del suo entourage alimenta dubbi e ansia

La notizia di un nuovo ricovero di Brigitte Bardot in una struttura ospedaliera di Tolone getta un velo di profonda preoccupazione sulle condizioni di salute della mitica stella del cinema francese. Sebbene l’addio alle scene sia ormai datato e metabolizzato, e la sua vita sia da tempo ritirata e dedicata alla difesa e cura degli animali che custodisce nel suo buen retiro d’oltralpe in Costa Azzurra, ogni aggiornamento sulle sue condizioni di salute suscita un’ondata di apprensione globale, data l’importanza storica e culturale di “BB” che occupa un posto di primo piano nel cuore degli spettatori di tutto il mondo e nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paura per Brigitte Bardot, l’attrice nuovamente in ospedale a Tolone: e il silenzio del suo entourage alimenta dubbi e ansia

