Momenti di paura questa sera al Policlinico. Un'auto ha sfondato l'ingresso del pronto soccorso pediatrico del Policlinico, distruggendo le vetrate e danneggiando seriamente il portone. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero rimaste lievemente ferite. Si tratterebbe di un incidente.

© Messinatoday.it - Paura al Policlinico, auto sfonda l'ingresso del pronto soccorso pediatrico