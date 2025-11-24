Paura al Policlinico auto sfonda l' ingresso del pronto soccorso pediatrico

Momenti di paura questa sera al Policlinico. Un'auto ha sfondato l'ingresso del pronto soccorso pediatrico del Policlinico, distruggendo le vetrate e danneggiando seriamente il portone. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero rimaste lievemente ferite. Si tratterebbe di un incidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

