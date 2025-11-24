Paura a Posillipo crolla costone di tufo nel Parco Carelli

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono intervenuti al parco Carelli a Posillipo per il crollo di un costone di tufo causato probabilmente dal maltempo che si sta abbattendo da giorni su Napoli. Per fortuna non si registrano feriti, solo danni a un'auto parcheggiata.Forti i disagi per i residenti e problematiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

paura a posillipo crolla costone di tufo nel parco carelli

© Napolitoday.it - Paura a Posillipo, crolla costone di tufo nel Parco Carelli

Scopri altri approfondimenti

paura posillipo crolla costoneMaltempo a Napoli, crolla un costone a Posillipo: paura al Parco Carelli - Il cedimento, probabilmente dovuto alle piogge di questa notte, è stato segnalato da alcuni residenti del Parco Carelli di Posillipo ... Come scrive fanpage.it

paura posillipo crolla costonePaura a Posillipo, crolla costone di tufo nel Parco Carelli - I vigili del fuoco sono intervenuti al parco Carelli a Posillipo per il crollo di un costone di tufo causato probabilmente dal maltempo che si sta abbattendo da giorni su Napoli. Segnala napolitoday.it

paura posillipo crolla costonePosillipo, crolla un costone - Il maltempo che da giorni sta interessando la città ha provocato un crollo nel quartiere collinare di Posillipo. napolivillage.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Paura Posillipo Crolla Costone