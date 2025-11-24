I vigili del fuoco sono intervenuti al parco Carelli a Posillipo per il crollo di un costone di tufo causato probabilmente dal maltempo che si sta abbattendo da giorni su Napoli. Per fortuna non si registrano feriti, solo danni a un'auto parcheggiata.Forti i disagi per i residenti e problematiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Paura a Posillipo, crolla costone di tufo nel Parco Carelli