Patrick Mouratoglou parla chiaro | Sinner e Alcaraz sono alla pari ma dominano in modo diverso

La stagione 2025 del tennis si è conclusa ufficialmente ieri con la disputa della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. La vittoria degli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, ha sancito la superiorità dell’Ital-tennis in questa competizione, trattandosi della terza affermazione consecutiva. Un confronto che, se vogliamo, segue in scia quello che c’è stato nel circuito ATP tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due giocatori non erano presenti a Bologna: l’altoatesino aveva annunciato che non avrebbe preso parte alla Davis, volendo privilegiare il recupero e la preparazione per la prossima stagione; l’iberico ha dovuto dare forfait per un infortunio, maturato proprio nel corso della finale delle Finals di Torino dove ha vinto Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Patrick Mouratoglou parla chiaro: “Sinner e Alcaraz sono alla pari, ma dominano in modo diverso”

