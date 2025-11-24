Partorisce una neonata dentro il water | Era sotto l' effetto di crack non sapeva di essere incinta La piccola è grave

Ha partorito in casa e buttato la neonata nel water, il 118 è intervenuto dopo la chiamata del fratello della donna e la piccola è stata rianimata in ambulanza prima di essere.

Sarebbe stata sotto l'effetto di droghe, con ogni probabilità crack, la donna di 38 anni che a Ciriè, in provincia di Torino, ha partorito nel bagno della propria abitazione. La donna era sola in casa, ha preso la neonata e le ha messo la testa nel water.

