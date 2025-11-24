Partorisce in casa neonata nel water

19.05 Ha partorito mentre era accucciata sul water della propria abitazione: è la ricostruzione provvisoria, ma considerata assai probabile, di quanto è accaduto stamani in una abitazione privata a Ciriè, in provincia di Torino. Del caso si stanno occupando i Carabinieri. A chiamare i soccorsi è stato il fratello della donna di 38 anni. La piccola, trovata con la testa immersa nel gabinetto,è stata ricoverata in Terapia intensiva: è stata rianimata dal 118,è grave ma stabile.La donna dice di non essersi resa conto della gravidanza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Contrazioni improvvise, partorisce in casa a Grottammare: le istruzioni impartite per telefono dal 118 - facebook.com Vai su Facebook

Partorisce in casa e abbandona il neonato in un cassonetto Vai su X

Partorisce in casa, la neonata era nel water: la piccola è in terapia intensiva - La bambina è ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Maria Vittoria. Scrive ansa.it

Torino, donna partorisce nel water di casa a Ciriè: la bimba è in terapia intensiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, donna partorisce nel water di casa a Ciriè: la bimba è in terapia intensiva ... Riporta tg24.sky.it

Torino, neonata trovata nel water dopo parto in casa: madre e bimba ricoverate d’urgenza a Ciriè - A Ciriè una 38enne ha partorito da sola: la neonata è stata trovata dallo zio nel water, rianimata e trasferita a Torino ... Da fanpage.it