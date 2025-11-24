Parma si prepara venerdì c' è un nuovo sciopero generale
Il mese si chiude con un nuovo sciopero generale che coinvolge anche Parma. Venerdì 28 novembre è in programma un'altra agitazione a carattere nazionale: i sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Come riportato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
