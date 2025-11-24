Parla Alberto Stefani nuovo governatore del Veneto | La mia bisnonna Vittoria mi ha insegnato il valore della gentilezza | non esistono nemici in politica solo persone che la pensano in modo diverso

Vanityfair.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha vinto. Noi lo avevamo intervistato a settembre, quando il suo nome circolava in Veneto come candidato a prossimo governatore, spinto da Matteo Salvini, apprezzato da Zaia («è in gamba»), non bocciato da Bignami di Fratelli d’Italia («più che apprezzabile»). Naturalmente riservato, si era raccontato in esclusiva. Ecco chi è Alberto Stefani, che vuole fare politica con uno «stile elegante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

parla alberto stefani nuovo governatore del veneto la mia bisnonna vittoria mi ha insegnato il valore della gentilezza non esistono nemici in politica solo persone che la pensano in modo diverso

© Vanityfair.it - Parla Alberto Stefani, nuovo governatore del Veneto: «La mia bisnonna Vittoria mi ha insegnato il “valore della gentilezza”: non esistono nemici in politica, solo persone che la pensano in modo diverso»

Contenuti che potrebbero interessarti

parla alberto stefani nuovoAlberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto. Proiezioni: Lega davanti a Fratelli d’Italia - Nessuna sorpresa, Alberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto, battuto Giovanni Manildo. Secondo veronaoggi.it

parla alberto stefani nuovoFormazione, programma politico, passioni: chi è il nuovo presidente del Veneto Alberto Stefani - Ha 33 anni ed ha vinto le elezioni nella Regione Veneto succedendo al governatore uscente Luca Zaia: chi è il presidente Alberto Stefani ... Lo riporta notizie.it

parla alberto stefani nuovoChi è Alberto Stefani, il nuovo governatore del Veneto dopo le elezioni regionali 2025 - Alberto Stefani è il vincitore delle elezioni regionali in Veneto: sarà il nuovo governatore della regione dopo Luca Zaia ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Parla Alberto Stefani Nuovo