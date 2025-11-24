Parla Alberto Stefani nuovo governatore del Veneto | La mia bisnonna Vittoria mi ha insegnato il valore della gentilezza | non esistono nemici in politica solo persone che la pensano in modo diverso

Ha vinto. Noi lo avevamo intervistato a settembre, quando il suo nome circolava in Veneto come candidato a prossimo governatore, spinto da Matteo Salvini, apprezzato da Zaia («è in gamba»), non bocciato da Bignami di Fratelli d’Italia («più che apprezzabile»). Naturalmente riservato, si era raccontato in esclusiva. Ecco chi è Alberto Stefani, che vuole fare politica con uno «stile elegante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Parla Alberto Stefani, nuovo governatore del Veneto: «La mia bisnonna Vittoria mi ha insegnato il “valore della gentilezza”: non esistono nemici in politica, solo persone che la pensano in modo diverso»

