Paris Saint Germain-Tottenham Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria PSG e clean sheet per Chevalier contro gli Spurs

Infobetting.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essersi contesi in agosto la Supercoppa UEFA alla Dacia Arena di Udine, Paris Saint Germain e Tottenham si affrontano in questo quinto turno della fase a gironi di Champions League.  La squadra di Luis Enrique viene dalla facile vittoria contro il Le Havre, importante perchè permette di consolidare la vetta e dar seguito al colpaccio di Lione di 2 settimane prima. Il KO . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

paris saint germain tottenham champions league 26 11 2025 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici vittoria psg e clean sheet per chevalier contro gli spurs

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Tottenham (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria PSG e clean sheet per Chevalier contro gli Spurs

News recenti che potrebbero piacerti

paris saint germain tottenhamPronostico Paris Saint-Germain vs Tottenham – 26 Novembre 2025 - Alle 21:00 del 26 Novembre 2025 il Parc des Princes si accende per una sfida di UEFA Champions League che promette spettacolo: Paris Saint- Scrive news-sports.it

paris saint germain tottenhamPSG, Luis Enrique in vista del Tottenham: "Siamo più pronti rispetto alla Supercoppa" - Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della quinta giornata della fase campionato. Lo riporta tuttomercatoweb.com

paris saint germain tottenhamPronostici PSG - Tottenham: la difesa degli Spurs affronta una vera prova - Tottenham, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Scrive goal.com

Cerca Video su questo argomento: Paris Saint Germain Tottenham