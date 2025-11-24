Paris Saint Germain-Tottenham Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria PSG e clean sheet per Chevalier contro gli Spurs
Dopo essersi contesi in agosto la Supercoppa UEFA alla Dacia Arena di Udine, Paris Saint Germain e Tottenham si affrontano in questo quinto turno della fase a gironi di Champions League. La squadra di Luis Enrique viene dalla facile vittoria contro il Le Havre, importante perchè permette di consolidare la vetta e dar seguito al colpaccio di Lione di 2 settimane prima. Il KO . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il difensore ucraino del Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi ha condannato i recenti attacchi russi nell'Ucraina occidentale in una sua storia su Instagram, ripubblicando un video del Presidente Zelenskyy e commentando con "Russia stato terrorista". Il bombarda - facebook.com Vai su Facebook
, . è . ! @PSG_inside #psgfanclub #PSG #psgfanclubitalia #weareparis #Ligue1 #ligue1plus #Parisiens Vai su X
Pronostico Paris Saint-Germain vs Tottenham – 26 Novembre 2025 - Alle 21:00 del 26 Novembre 2025 il Parc des Princes si accende per una sfida di UEFA Champions League che promette spettacolo: Paris Saint- Si legge su news-sports.it
PSG, Luis Enrique in vista del Tottenham: "Siamo più pronti rispetto alla Supercoppa" - Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della quinta giornata della fase campionato. Si legge su tuttomercatoweb.com
Champions League, il PSG riceve al Parco dei Principi la visita del Tottenham: per Bwin il segno 1 a 1.38 è l’esito più probabile - Champions League, il PSG riceve al Parco dei Principi la visita del Tottenham: per Bwin il segno 1 a 1. Segnala agimeg.it