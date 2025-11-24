Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, insieme agli assessori Massimo Cameliani e Fabio Sbaraglia, ha incontrato le associazioni di categoria in merito alle tariffe dei parcheggi a pagamento. “Oggi Ravenna è tra le città in cui la sosta è tra le più economiche e non vogliamo certo che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Parcheggi e tariffe, si apre il dibattito. "Non vogliamo che diventi la più cara. Tariffe invariate dal 2012"