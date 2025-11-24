Panettone Maximo cinque le pasticcerie della provincia di Latina che puntano alla finale

24 nov 2025

Ci sono anche pasticcerie della provincia di Latina che partecipano alla VII edizione di Panettone Maximo, festival nazionale del panettone artigianale, che vedrà la sua fase conclusiva il 30 novembre.Ma prima del grande evento di domenica sono previste le pre-finali in programma da oggi, lunedì. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

