Palmoli il sindaco | Pronti a sostenere la famiglia nel bosco per favorire il ricongiungimento

Chietitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Palmoli è pronto a collaborare con il Tribunale dei minori dell’Aquila e con i servizi sociali per favorire il ricongiungimento tra i tre bambini e i loro genitori, la coppia anglo-australiana che ha scelto di vivere nel bosco. Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco Giuseppe Masciulli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

