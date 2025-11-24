Palmoli il sindaco | Pronti a sostenere la famiglia nel bosco per favorire il ricongiungimento
Il Comune di Palmoli è pronto a collaborare con il Tribunale dei minori dell’Aquila e con i servizi sociali per favorire il ricongiungimento tra i tre bambini e i loro genitori, la coppia anglo-australiana che ha scelto di vivere nel bosco. Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco Giuseppe Masciulli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
