Palloni di sollevamento e autogrù così è stata riportata a terra l’auto di Najoua Minniti
ROCA - È stata recuperata nel pomeriggio dalle acque di Roca, marina di Melendugno, la Lancia Y di Najoua Minniti, la 36enne residente a Calimera, che si presume morta suicida lanciandosi in mare dopo aver strangolato in casa il proprio bambino, il piccolo Elia, che avrebbe compiuto 9 anni il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
