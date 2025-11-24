Palloni di sollevamento e autogrù così è stata riportata a terra l’auto di Najoua Minniti

Lecceprima.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROCA - È stata recuperata nel pomeriggio dalle acque di Roca, marina di Melendugno, la Lancia Y di Najoua Minniti, la 36enne residente a Calimera, che si presume morta suicida lanciandosi in mare dopo aver strangolato in casa il proprio bambino, il piccolo Elia, che avrebbe compiuto 9 anni il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Palloni di sollevamento e autogrù, così è stata riportata a terra l'auto di Najoua Minniti

