Pagelle Inter-Milan 0-1 Calhanoglu stecca | Sucic nota positiva

Cala il sipario sullo stadio Giuseppe Meazza, in cui si è tenuto il Derby di Milano fra Inter e Milan. L’incontro si èp concluso con il risultato di 0-1 in favore dei rossoneri, grazie alla rete di Christian Pulisic e l’errore dal dischetto di Hakan Calhanoglu. Una serata difficile per i nerazzurri, che perdono l’ennesima stracittadina degli ultimi 2 anni. Scopriamo insieme le pagelle della sfida fra la Beneamata e il Diavolo. Pagelle Inter. Sommer 4.5: Imperfetto sulla rete di Pulisic. I portieri fanno la differenza nel Derby.. Akanji 5: Perde Pulisic in occasione dello 0-1. Unica pesante macchia in una serata dove annulla Leao. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Pagelle Inter-Milan 0-1, Calhanoglu stecca: Sucic nota positiva

