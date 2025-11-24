Pagamento in Ialli e attenzione alla moda sostenibile a scuola apre il primo Ial Vintage Store

È stato inaugurato presso la sede Ial di Riccione il primo Ial Vintage Store, un progetto innovativo che promuove tra gli studenti una cultura della moda sostenibile e responsabile. L'iniziativa rappresenta un passo concreto verso la riduzione degli sprechi e la valorizzazione del riuso, grazie.

A gestire il negozio, durante l'intervallo e al termine delle lezioni, sono gli stessi ragazzi, protagonisti attivi di un vero laboratorio di autonomia, collaborazione e responsabilità