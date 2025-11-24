Padre ucciso dal figlio | disposta l' autopsia Lo zio | Mio nipote una persona buona

BRINDISI – Si svolgerà domani pomeriggio (martedì 25 novembre) l'autopsia sul corpo di Cosimo Zullino, il 70enne ucciso dal figlio, il 41enne Alessandro Zullino, nella sua villetta in via Dei Sarti, al rione Sant'Elia. L'esame autoptico sarà effettuato dal medico legale Domenico Urso. Dovrebbe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Padre ucciso dal figlio: disposta l'autopsia. Lo zio: "Mio nipote una persona buona"

