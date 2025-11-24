Padel via al Fip Silver di Como | in campo i top player mondiali

Roma, 24 nov. (askanews) – A un anno dal successo del 2024, Como torna punto di riferimento del padel internazionale. Dal 25 al 30 novembre il The Padel Resort – si legge in una nota – ospita l’ultima tappa del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito professionistico Cupra Fip Tour della Federazione Internazionale Padel. Il via scatterà martedì con le qualificazioni. Attesi numerosi atleti della Top 100 mondiale, sia nel tabellone maschile (32 coppie) sia in quello femminile (28 coppie). Presenti le nazionali italiane vincitrici del bronzo europeo un mese ga e molti talenti della NextGen internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it