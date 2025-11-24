Otto e Mezzo Rocco Casalino | Meloni avrà una flessione smentito in diretta

Rocco Casalino la spara grossa nello studio di Otto e Mezzo. Al centro del dibattito della puntata c'è il risultato delle regionali. Nella tornata elettorale di fatto gli equilibri sono stati confermati: alla sinistra Campania, Puglie e Toscana, al centrodestra Calabria, Veneto e Abruzzo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45110206 Ma Casalino non ci sta e prova a vedere scenari neri per il governo lì dove non ci sono: "Io sono un esperto di sondaggi, li seguivo per il Movimento Cinque Stelle e vi dico che dopo questa tornata elettorale la Meloni verrà vista come perdente. So bene che il voto regionale è un voto locale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Rocco Casalino: "Meloni avrà una flessione", smentito in diretta

