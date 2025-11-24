Otto e Mezzo Giannini dà i numeri | Finita 7-6 Bocchino lo smonta
Massimo Giannini a Otto e Mezzo di fatto si allinea al ritornello del Pd. Di fatto i dem cantano vittoria sul piano nazionale partendo da un dato regionale. E così l'editorialista di Repubblica subito la spara: "Questo risultato è il segno di un governo che scricchiola. Questo campo largo a fatica sta recuperando terreno. Si partiva da un 9 a 4 e si è arrivati a un 7 a 6. Diciamo che questo è il risultato della fotografia attuale del Paese". ge:kolumbus:liberoquotidiano:44892202 Una tesi del tutto discutibile dato che le regioni da contendere in questa tornata erano 6 e la partita, si fa per dire, si è conclusa con un 3-3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Maybelle Padillo. . GRAZIE MILLE? 8½ Otto e Mezzo BOMBANA Celebrating la dolce vita and Michelin-starred Italian dining.. Part 2 #bombana #italianfood #MICHELIN #hkfoodie - facebook.com Vai su Facebook
#ottoemezzo Walter Veltroni ha commentato in diretta a Otto e Mezzo il caso Garofani, ricostruendo come la conversazione sia stata diffusa ai giornali «da un sito anonimo con un nome finto» Vai su X
Scontro Meloni-Mattarella, Terranova difende la premier: “Secondo voi è così ingenua?”, la risposta di Giannini infiamma lo studio - Terranova difende Meloni nello scontro col Quirinale, Giannini spiega come altri esponenti di FdI agiscano seguendo la premier. Si legge su la7.it
Scontro a Otto e Mezzo: Giannini critica duramente Meloni, “Nemici inventati per coprire i vuoti” - A Otto e Mezzo, l’editorialista Massimo Giannini critica duramente Giorgia Meloni, accusandola di usare propaganda e nemici esterni per nascondere risultati insufficienti. Secondo msn.com
Giannini: “Meloni galleggia sui consensi perché non fa male a nessuno, ma arriverà la fine” - Giannini commenta i consensi di Meloni: alta popolarità grazie a poche riforme impopolari, ma avverte che presto tutto potrebbe precipitare. Si legge su la7.it