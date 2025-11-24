Otto e Mezzo Giannini dà i numeri | Finita 7-6 Bocchino lo smonta

Massimo Giannini a Otto e Mezzo di fatto si allinea al ritornello del Pd. Di fatto i dem cantano vittoria sul piano nazionale partendo da un dato regionale. E così l'editorialista di Repubblica subito la spara: "Questo risultato è il segno di un governo che scricchiola. Questo campo largo a fatica sta recuperando terreno. Si partiva da un 9 a 4 e si è arrivati a un 7 a 6. Diciamo che questo è il risultato della fotografia attuale del Paese". ge:kolumbus:liberoquotidiano:44892202 Una tesi del tutto discutibile dato che le regioni da contendere in questa tornata erano 6 e la partita, si fa per dire, si è conclusa con un 3-3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

