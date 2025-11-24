Ostia basta spaccio e bivacchi nella zona di Lido Centro | Fratelli d’Italia scrive al Prefetto

Risse con accoltellamenti, spaccio di sostanze stupefacenti e clochard sorpresi a fare i propri bisogni all’aperto. Il quadrante di “Lido Centro”, una delle principali porte di accesso a Ostia, ha bisogno di un’attenzione particolare. Ne è convinto il capogruppo municipale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia, basta spaccio e bivacchi nella zona di Lido Centro: Fratelli d’Italia scrive al Prefetto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Officine Blues. Officine Blues · Basta un caffè. Ci vediamo venerdì 21 novembre al @ilclownpub di Ostia Lido, nuova formazione, nuovo sound soft per una grande serata di musica dal vivo #musicadalvivo #ostialido #blues # - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, basta spaccio e bivacchi nella zona di Lido Centro: Fratelli d’Italia scrive al Prefetto - Chiesta la convocazione di un nuovo tavolo sulla sicurezza e il decoro del quadrante Lido Centro Risse con accoltellamenti, spaccio di sostanze stupefacenti e clochard sorpresi a fare i propri bisogni ... Si legge su romatoday.it

Roma, controlli da Nettuno a Ostia tra spaccio, rave e abuso di alcol: 2mila identificati e 800 veicoli verificati. Fermato 34enne con 50 grammi di droga - Il bilancio delle attività del reparto di volo della sala operativa della questura parla di 2mila persone identificate e circa 800 veicoli sottoposti ad ... ilmessaggero.it scrive

Detenzione e spaccio di droga a Ostia, 12 arresti - ROMA (ITALPRESS) – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri di Ostia hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip ... Come scrive iltempo.it