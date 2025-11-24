Osservatorio Antoniano 2025 | cresce la povertà dei lavoratori in Italia

L’Osservatorio 2025 di Antoniano sulla povertà in Italia rivela un dato allarmante: crescono i “working poor”, lavoratori che pur avendo un’occupazione non riescono a vivere dignitosamente. Secondo Eurostat, oltre 1 lavoratore su 10 è a rischio povertà nel Paese. I dati di Operazione Pane confermano la tendenza: nel 2025 le persone occupate che si rivolgono alla rete di mense francescane sono aumentate del 4% rispetto al 2024, con un picco del 58% in Veneto. Parallelamente, le persone senza dimora sono calate dal 50% al 25%: la povertà non coincide più necessariamente con l’assenza di una casa, ma con la mancanza L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Osservatorio Antoniano 2025: cresce la povertà dei lavoratori in Italia.

