Osceno! Bimbi nel bosco Selvaggia Lucarelli attacca Salvini
Il caso dei bambini sottratti ai genitori nel bosco continua a generare un acceso dibattito pubblico e mediatico, con interventi che amplificano le tensioni tra politica, opinione pubblica e magistratura. A esprimersi in queste ore è anche la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, che attraverso un post su X prende posizione con forza a favore delle decisioni della giudice e degli assistenti sociali coinvolti nel caso. Leggi anche: Bambini nel bosco, spunta il complotto: “Ecco il vero motivo del loro allontanamento”. Follia Lucarelli punta il dito contro le polemiche sollevate da alcuni esponenti politici e dalla stampa, sottolineando come gli attacchi ai professionisti che hanno operato nell’interesse dei minori siano “spaventosi, intimidatori e osceni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
