Orrore in casa a Catania picchia la moglie e le sputa in faccia davanti ai figli | cosa è successo dopo

Donna aggredita dal marito a Catania: salvata dai parenti e dalla Polizia. L'uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Orrore in casa a Catania, picchia la moglie e le sputa in faccia davanti ai figli: cosa è successo dopo

Approfondisci con queste news

“Ho ucciso mia sorella”, la telefonata ai carabinieri dopo l’orrore in casa: tragedia in provincia di Napoli "La donna è morta" - https://www.ilriformista.it/ho-ucciso-mio-sorella-la-telefonata-ai-carabinieri-dopo-lorrore-in-casa-tragedia-in-provincia-di-napoli-48975 - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Orrore in #Austria: madre e figlia trovate morte in un congelatore in una casa di #Innsbruck. La 34enne e la bambina di 10 anni, entrambe di origine siriana, erano scomparse dal luglio 2024 e dopo oltre un anno di ricerche le loro salme sono state r Vai su X

Orrore in casa a Catania, picchia la moglie e le sputa in faccia davanti ai figli: cosa è successo dopo - Donna aggredita dal marito a Catania: salvata dai parenti e dalla Polizia. Segnala virgilio.it

Catania, picchia la moglie e fugge all'arrivo della polizia: gli agenti lo trovano nascosto sotto al letto (di sua madre) - Ha picchiato violentemente la moglie, nel loro negozio quando era chiuso, tirandola per i capelli e poi colpendola con pugni e schiaffi e, quando la donna era riversa a terra inerme, anche con calci ... ilmessaggero.it scrive

Orrore a Catania, tiene prigioniera in casa una donna per un mese: arrestato un 44enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale - I carabinieri di Palagonia (CATANIA) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. Riporta affaritaliani.it