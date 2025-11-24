oroscopo della settimana che va dal 24 novembre al 30 novembre 2025

Ariete. Amore. Questa settimana il tuo cuore batte al ritmo delle foglie che cadono, danzando tra passione e delicatezza. Un incontro casuale sotto la pioggia potrebbe rivelarsi un momento magico, dove gli sguardi si incrociano come stelle che si riconoscono dopo un lungo viaggio. L’energia marziana ti spinge a essere audace, ma ricorda che la vera forza sta nel mostrare la tua vulnerabilità. Lavoro. Progetti nuovi germogliano come semi in attesa della primavera. La tua iniziativa sarà premiata, ma aspetta il momento giusto per agire. Un collega potrebbe diventare un alleato prezioso, condividendo intuizioni che illumineranno il tuo cammino professionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

