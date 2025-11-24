Ornella Vanoni Serena Dandini | Grande maestra di libertà

“Non ho veramente parole. Una grande maestra di libertà per tutte le ragazze e le donne e non solo”. Così Serena Dandini uscendo dalla camera ardente di Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro, a Milano. La cantante milanese è morta venerdì a 91 anni. Oggi, lunedì 24 novembre, i funerali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

