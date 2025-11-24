Ornella Vanoni Serena Dandini | Grande maestra di libertà

Lapresse.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ho veramente parole. Una grande maestra di libertà per tutte le ragazze e le donne e non solo”. Così Serena Dandini uscendo dalla camera ardente di Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro, a Milano. La cantante milanese è morta venerdì a 91 anni. Oggi, lunedì 24 novembre, i funerali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ornella vanoni serena dandini grande maestra di libert224

© Lapresse.it - Ornella Vanoni, Serena Dandini: "Grande maestra di libertà"

Argomenti simili trattati di recente

ornella vanoni serena dandiniOrnella Vanoni, Serena Dandini: "Grande maestra di libertà" - Una grande maestra di libertà per tutte le ragazze e le donne e non solo”. Scrive msn.com

ornella vanoni serena dandiniDori Ghezzi, Roberto Vecchioni e Gianna Nannini in zona vip - Il feretro è stato esposto per tutta la mattina al Teatro Piccolo Grassi di Milano. Lo riporta repubblica.it

ornella vanoni serena dandiniChiusa la camera ardente di Ornella Vanoni, in tanti a salutarla - Anche oggi in tanti hanno reso omaggio a Ornella Vanoni alla camera ardente allestita a Piccolo Teatro Grassi a Milano. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ornella Vanoni Serena Dandini