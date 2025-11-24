(Adnkronos) – L’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Oggi lunedì 24 novembre sono in programma i funerali della cantante morta venerdì all’età di 91 anni. La cerimonia, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming, si svolgerà dalle 14.45 nella chiesa di San Marco nel quartiere Brera. Le esequie saranno trasmesse su Raiuno, nel corso della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ornella Vanoni, oggi i funerali a Milano – La diretta