Ornella Vanoni Nannini alla camera ardente | Il suo modo di vivere era rivoluzionario

“Ho mandato un messaggio con scritto, cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata”. Così Gianna Nannini uscendo dal Piccolo Teatro, a Milano, dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì a 91 anni. La cantante si è fermata a lungo davanti alla bara color noce, sedendosi in prima fila in una delle poltrone del teatro. “Tante cose. Il suo modo di vivere è rivoluzionario proprio nell’allegria, l’allegria è rivoluzione, l’emozione e rivoluzione e ci salva”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

