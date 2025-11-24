Ornella Vanoni l' omaggio di Gino Paoli è un cuscino di rose gialle | il significato
Sono state circa 5mila le persone che nella sola giornata di ieri hanno reso omaggio a Ornella Vanoni presso la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Una fila che continua anche oggi, nelle ultime ore che precedono i funerali, e che vede fan e personaggi del mondo dello. 🔗 Leggi su Today.it
A Che Tempo Che Fa, Roberto Saviano ricorda Ornella Vanoni: "Dietro il sarcasmo, la volontà di affrontare i temi fondamentali della vita" - facebook.com Vai su Facebook
Ornella Vanoni: "Mi faccio le canne da 55 anni, ora cerco badanti che rollano". L'intervista è un cult @MashableItalia Vai su X
Ornella Vanoni, l'ultimo saluto di Gino Paoli: il cuscino di rose gialle a forma di cuore. La storia d'amore e l'amicizia con la moglie - L'ultimo omaggio di Gino Paoli per Ornella Vanoni alla camera ardente allestita a Milano l'ultimo omaggio di Gino Paoli per Ornella Vanoni. Secondo msn.com
Cuscino rose a forma di cuore, l'omaggio di Gino Paoli a Vanoni - Un grosso cuscino pieno di rose gialle a forma di cuore con un nastro verde con il nome 'Gino' è stato infatti appoggiato di fianco al feretro della cantante scomparsa venerdì. Si legge su ansa.it
Ornella Vanoni, il cuscino di rosse gialle e il biglietto di Gino Paoli: oggi il funerale alle 14.45 - Le esequie della cantante milanese che si è spenta venerdì sera, all'età di 91 anni, verranno celebrate alle ... Da leggo.it