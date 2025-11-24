Sono state circa 5mila le persone che nella sola giornata di ieri hanno reso omaggio a Ornella Vanoni presso la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Una fila che continua anche oggi, nelle ultime ore che precedono i funerali, e che vede fan e personaggi del mondo dello. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ornella Vanoni, l'omaggio di Gino Paoli è un cuscino di rose gialle: il significato