L’arrivo del feretro di Ornella Vanoni nella chiesa di San Marco, nel cuore del quartiere Brera a Milano, per i funerali della celebre cantante. Ad attendere l’arrivo del carro funebre con la bara di legno chiaro, sul portone della chiesa, ci sono il figlio e i nipoti. Ornella Vanoni è morta venerdì sera nella sua abitazione a 91 anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, l’arrivo del feretro nella chiesa di San Marco: ad attenderlo i figlio e i nipoti

Momenti di grande emozione nella chiesa San Marco a Brera dove Paolo Fresu ha suonato con la tromba L'appuntamento e qualche nota di Senza fine. Ornella Vanoni aveva chiesto espressamente al musicista di suonare al suo funerale

Durante l'omelia, padre Luigi Garbini ha detto: "Le canzoni sono la fiammella che ci illumina anche nei momenti bui della nostra vita per questo lei Ornella è così dentro la nostra vita"