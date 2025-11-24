Ornella Vanoni Geppi Cucciari in lacrime prima dei funerali

“Lei era parte della mia vita prima di incontrarla. Sono stati incontri di calore, di verità, di coraggio, di audacia, era sempre sopra la riga che costruiva lei e mi dispiace di averla vista meno di quanto avrei voluto”. A dirlo è Geppi Cucciari uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio alla camera ardente di Ornella Vanoni, il giorno dei funerali della cantante. “Oggi forse tutti quelli che un po’ la piangono pensano a questo, alle persone anziane che abbiamo vicino e che abbiamo visto meno di quello che avremmo voluto. Lei era un simbolo di libertà, una donna forte, intellettuale, un’artista grandiosa, era tutto questo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, Geppi Cucciari in lacrime prima dei funerali

Scopri altri approfondimenti

A Che Tempo Che Fa, Roberto Saviano ricorda Ornella Vanoni: "Dietro il sarcasmo, la volontà di affrontare i temi fondamentali della vita" - facebook.com Vai su Facebook

Ornella Vanoni: "Mi faccio le canne da 55 anni, ora cerco badanti che rollano". L'intervista è un cult @MashableItalia Vai su X

Camera ardente di Ornella Vanoni, l’intervista a Geppi Cucciari: "Ha sempre detto quello che voleva" - Sono stati incontri di calore, di verità, di coraggio, di audacia, era sempre sopra la riga che costruiva lei e mi dispiace di averla vista meno di ... Riporta msn.com

Funerali Ornella Vanoni diretta tv, Geppi Cucciari commossa: “Avrei voluto frequentarla di più” - Funerali Ornella Vanoni Anche Geppi Cucciari è accorsa per dare l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Secondo msn.com

Addio a Ornella Vanoni, Geppi Cucciari commossa: "Simbolo di libertà e artista grandiosa" - «I nostri incontri sono stati molto meno intensi e frequenti di quanto avrei auspicato, però lei era parte della mia vita prima di incontrarla. Scrive repubblica.it