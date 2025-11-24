Ornella Vanoni Fiorello ricorda l' artista milanese | l' emozionante monologo a ' La Pennicanza'

Fiorello ha aperto la nuova settimana de ‘La Pennicanza’, in onda su Rai Radio2, con un momento emozionante dedicato a Ornella Vanoni, scomparsa all’età di 91 anni. In un monologo lo showman ha ricordato i pochi ma intensi incontri avuti con la cantautrice, tra cui quello di una serata in Sardegna, rimasta particolarmente nel suo cuore: “Non posso certo dire di essere stato suo amico, ma quella sera mi sembrò di conoscerla da sempre. Mi rivelò, come solo lei sapeva fare, la sua libertà, la sua ironia dissacrante, piena di storie incredibili raccontate con una voce roca e magnetica, quasi uscita da un film d’autore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, Fiorello ricorda l'artista milanese: l'emozionante monologo a 'La Pennicanza'

