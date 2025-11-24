Ornella Vanoni ecco cosa succederà al suo cane Ondina ora che lei è morta

Personaggi tv. Ornella Vanoni, ecco cosa succederà al suo cane ora che lei è morta – Nelle ore in cui l’Italia si stringeva attorno al ricordo di Ornella Vanoni, tra fiori, musica e parole commosse, c’era una creatura minuscola che cercava ancora il suo posto. Una cagnolina dal passo leggero, abituata da anni a seguire Ornella in ogni stanza, tra un disco e un’intervista, tra una risata improvvisa e un momento di quiete. Dietro le quinte di quel mondo scintillante, Ondina era diventata un frammento indispensabile della quotidianità della cantante. E il destino della piccola compagna ha finito per raccontare una delle storie più struggenti legate alla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ornella Vanoni, ecco cosa succederà al suo cane Ondina ora che lei è morta

