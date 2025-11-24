Orario Bodo Glimt Juve | quando si gioca il match di Champions League Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri
Orario Bodo Glimt Juve: quando si gioca il match di Champions League, valido per la 5ª giornata 202526. Tutti i dettagli sulla prossima sfida. Ultima chiamata per l’Europa, una missione da compiere oltre il Circolo Polare Artico. Domani sera, martedì 25 novembre, alle ore 21:00, la Juve scende in campo all’ Aspmyra Stadion per affrontare il BodøGlimt nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita che non ammette appelli: con soli 3 punti in classifica (frutto di tre pareggi e una sconfitta), i bianconeri sono obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dove vedere in tv Bodø/Glimt-Juventus, Champions League calcio: orario, canale, streaming - Siamo pronti per tuffarci in una nuova settimana di calcio europeo. Segnala oasport.it
Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League - Bodo Glimt Juve, ufficiale: ecco chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League in terra norvegese. Secondo juventusnews24.com
Juventus-Bodo Glimt: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Champions League - La Juventus si proietta nuovamente sulla Champions League con l'obiettivo di dare una sterzata al proprio cammino europeo. Riporta msn.com