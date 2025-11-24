Operatori sanitari sul piede di guerra | sit-in in prefettura per il lavoro full time

Protesta degli operatori sanitari dell’Asp di Agrigento che chiedono orari di lavoro full time. Si tratta dei 198 operatori socio sanitari dei 102 ausiliari e del personale amministrativo che attualmente svolgono 24 ore settimanali. In mattinata, davanti alla prefettura di Agrigento si è svolto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Operatori sanitari sul piede di guerra: sit-in in prefettura per il lavoro full time

