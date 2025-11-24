Operaio schiacciato dal muletto in azienda | Said muore a 46 anni e lascia quattro figli piccoli
ROVIGO - Un altro incidente sul lavoro, un altro operaio morto. A perdere la vita un 46enne rimasto schiacciato nel rovesciamento del muletto sul quale stava operando. L?incidente è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
