l’evoluzione di one piece: anticipazioni sulla fine dell’arc egghead e nuove trasformazioni. Il celebre anime One Piece sta vivendo una fase di grande intensità con l’arc Egghead, che si sta rivelando tra le più spettacolari e ricche di colpi di scena. In questo contesto, alcuni personaggi chiave come Jewelry Bonney stanno per assumere un ruolo di rilievo, con momenti destinati a entrare nella storia della serie. Le anticipazioni dell’episodio #1151, in arrivo prossimamente, suggeriscono che la protagonista raggiungerà una svolta decisiva, capace di cambiare le sorti della battaglia e di sé stessa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

One piece svela il teaser del momento gear 5 di bonney