Omicidio di Marco Pio Salomone a Napoli il killer 15enne voleva sparare all' amico per uno sguardo di troppo
Marco Pio Salmone è stato ucciso per errore: lo rivela il 15enne reo confesso, ma gli inquirenti sospettano che dietro l'omicidio ci sia dell'altro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il 15enne reo confesso dell'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone ha raccontato al suo avvocato di non avere avuto intenzione di uccidere la vittima: avrebbe sparato per spaventarla, senza voler colpirla
Marco Pio Salomone ucciso a Napoli, nuovo interrogatorio per il 15enne. È al Centro di Prima Accoglienza - Si trova da ieri sera nel Centro di Prima Accoglienza il 15enne che si è costituito per l'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone, ferito mortalmente nel ...
Omicidio di Pio Marco Salomone a Napoli: confessa un 15enne. Spunta l'ipotesi di un regolamento di conti - È stato un quindicenne a premere il grilletto, togliendo la vita a Pio Marco Salomone, 19 anni, in una strada dell'Arenaccia, a Napoli.
Omicidio Marco Pio Salomone, la versione del 15enne: "Sparato per spaventare, non per uccidere" - Il 15enne reo confesso dell'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone ha raccontato al suo avvocato di non avere avuto intenzione di uccidere la vittima ...