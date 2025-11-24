Omicidio di Marco Pio Salomone a Napoli il killer 15enne voleva sparare all' amico per uno sguardo di troppo

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Pio Salmone è stato ucciso per errore: lo rivela il 15enne reo confesso, ma gli inquirenti sospettano che dietro l'omicidio ci sia dell'altro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio di marco pio salomone a napoli il killer 15enne voleva sparare all amico per uno sguardo di troppo

© Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marco Pio Salomone a Napoli, il killer 15enne voleva sparare all'amico per "uno sguardo di troppo"

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio marco pio salomoneMarco Pio Salomone ucciso a Napoli, nuovo interrogatorio per il 15enne. È al Centro di Prima Accoglienza - Si trova da ieri sera nel Centro di Prima Accoglienza il 15enne che si è costituito per l'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone, ferito mortalmente nel ... Riporta fanpage.it

omicidio marco pio salomoneOmicidio di Pio Marco Salomone a Napoli: confessa un 15enne. Spunta l’ipotesi di un regolamento di conti - È stato un quindicenne a premere il grilletto, togliendo la vita a Pio Marco Salomone, 19 anni, in una strada dell’Arenaccia, a Napoli. Come scrive affaritaliani.it

omicidio marco pio salomoneOmicidio Marco Pio Salomone, la versione del 15enne: “Sparato per spaventare, non per uccidere” - Il 15enne reo confesso dell'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone ha raccontato al suo avvocato di non avere avuto intenzione di uccidere la vittima ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marco Pio Salomone