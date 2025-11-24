Omicidio di Luca Attanasio spunta un nuovo testimone | Dossier sensibile la verità è ancora un incubo

Limbiate (Monza Brianza), 24 novembre 2025 – Spunta un nuovo testimone sulla scena del delitto per l’omicidio di Luca Attanasio, brianzolo di Limbiate, a mbasciatore d’Italia in Congo, ucciso il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo. Dichiarazioni raccolte dai legali della famigl ia che, se confermate, aprirebbero nuovi scenari e renderebbero indispensabile una presa di posizione del Governo Italiano, fin qui piuttosto assente nella vicenda processuale. Dopo il “non luogo a procedere” dichiarato nel febbraio 2024 dal gup di Roma nei confronti dei due funzionari del Pam (Programma Alimentare Mondiale, agenzia delle Nazioni Unite) accusati di omissioni, l’indagine a carico di ignoti è rimasta aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

