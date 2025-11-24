Omicidio di Luca Attanasio spunta un nuovo testimone | Dossier sensibile la verità è ancora un incubo
Limbiate (Monza Brianza), 24 novembre 2025 – Spunta un nuovo testimone sulla scena del delitto per l’omicidio di Luca Attanasio, brianzolo di Limbiate, a mbasciatore d’Italia in Congo, ucciso il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo. Dichiarazioni raccolte dai legali della famigl ia che, se confermate, aprirebbero nuovi scenari e renderebbero indispensabile una presa di posizione del Governo Italiano, fin qui piuttosto assente nella vicenda processuale. Dopo il “non luogo a procedere” dichiarato nel febbraio 2024 dal gup di Roma nei confronti dei due funzionari del Pam (Programma Alimentare Mondiale, agenzia delle Nazioni Unite) accusati di omissioni, l’indagine a carico di ignoti è rimasta aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Mortale a Feltre, aperta un'inchiesta per omicidio stradale. Martedì i funerali di Luca Bonat - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Luca Attanasio, spunta un nuovo testimone: “Dossier sensibile, la verità è ancora un incubo” - Il convoglio su cui viaggiava l’ambasciatore italiano in Congo sarebbe stato diretto in una miniera di un metallo usato per scopi militari. Si legge su ilgiorno.it
Omicidio Luca Attanasio, spunta pista su segreti militari/ “Doveva visitare miniera controllata dalla Russia” - Inchiesta sull'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio, snuova pista da testimonianza di un operatore: "la missione era diretta verso una miniera russa" ... Riporta ilsussidiario.net
Omicidio Attanasio, un altro testimone e la nuova pista. Il giallo della miniera di niobio controllata dalla Russia - Secondo Adnkronos, elementi inediti acquisiti dalla procura di Roma potrebbero portare a nuove verità. Riporta editorialedomani.it