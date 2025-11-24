Omicidio di Jhoanna la baby sitter uccisa dal compagno trovata in una valigia | al via il processo

Si è aperto lunedì 24 novembre, davanti alla Corte d'Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, il processo per omicidio a carico di Pablo Gonzalez Rivas, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. La donna, 40 anni, era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

