Si è aperto lunedì 24 novembre, davanti alla Corte d'Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, il processo per omicidio a carico di Pablo Gonzalez Rivas, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. La donna, 40 anni, era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Omicidio di Jhoanna, la baby sitter uccisa dal compagno (trovata in una valigia): al via il processo