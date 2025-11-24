Omicidio di Jhoanna la baby sitter uccisa dal compagno trovata in una valigia | al via il processo
Si è aperto lunedì 24 novembre, davanti alla Corte d'Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, il processo per omicidio a carico di Pablo Gonzalez Rivas, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. La donna, 40 anni, era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si è aperto questa mattina, lunedì 24 novembre, il processo per omicidio a carico di Pablo Gonzalez Rivas, accusato di aver ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle e di aver nascosto il suo corpo in un borsone da palestra, poi gettato nel fiume - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Jhoanna, la baby sitter uccisa dal compagno (trovata in una valigia): al via il processo - Si è aperto lunedì 24 novembre, davanti alla Corte d'Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, il processo per omicidio a carico di Pablo Gonzalez Rivas, accusato di aver ucciso e ... Scrive milanotoday.it