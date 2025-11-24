Omicidio del cardiologo Alaimo la nuova perizia conferma | L' imputato è sano di mente

Adriano Vetro, accusato dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, era capace di intendere e volere al momento del delitto. Lo ha ribadito questa mattina in aula il collegio di specialisti incaricato di valutare nel processo di appello l’eventuale presenza di un vizio di mente nell’imputato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Omicidio del cardiologo Alaimo, la nuova perizia conferma: "L'imputato è sano di mente"

