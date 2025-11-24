Oltre 70 appuntamenti tra luminarie spettacoli e mercatini | ecco il Natale di Castelfranco

Un Natale, dal titolo “Comunità in Festa Insieme”, che ha tutte le carte in regola per essere straordinario, fatto di luci, atmosfere suggestive e un ricchissimo programma di oltre settanta appuntamenti che, dal 29 novembre al 6 gennaio, animeranno ogni angolo di Castelfranco Emilia e delle sue. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Oltre 70 appuntamenti tra luminarie, spettacoli e mercatini: ecco il Natale di Castelfranco

Approfondisci con queste news

Oltre un mese di appuntamenti dedicati al Natale: fino al 6 gennaio a Livorno torna , promosso dalla Pro Loco di Livorno con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno. Dal 22 novembre al 6 gennaio V - facebook.com Vai su Facebook

Undici mesi di regate YCI: tradizione, crescita e oltre quindici appuntamenti in mare Vai su X

Oltre 70 appuntamenti tra luminarie, spettacoli e mercatini: ecco il Natale di Castelfranco - Un Natale, dal titolo “Comunità in Festa Insieme”, che ha tutte le carte in regola per essere straordinario, fatto di luci, atmosfere suggestive e un ricchissimo programma di oltre settanta appuntamen ... Riporta modenatoday.it

Arena Young 2026, oltre 70 appuntamenti per gli studenti - A pochi giorni dal ritorno in classe, Fondazione Arena di Verona ha presentato il nuovo cartellone di "Arena Young", oltre 70 appuntamenti da ottobre 2025 a maggio 2026, in cui l'offerta artistica ... Si legge su ansa.it

"Prato Natale 2025", 70 appuntamenti per festeggiare - Sabato 29 novembre alle 16 l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Comune e delle luminarie in centro con "Canti sotto l'albero" ... Lo riporta msn.com